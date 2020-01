Alejandra Rubio, en exclusiva para '¡HOLA!': "Me molesta que me traten como una niña de mamá que vive del cuento"

La hija de Terelu Campos ha debutado como colaboradora del debate de 'La isla de las tentaciones': "Tengo miedo no estar a la altura. Mi madre me ha dicho que esté tranquila y hable pausada y mi abuela que haga lo que quiera pero siempre con cabeza", ha contado. Pero pertenecer a la familia Campos no es nada fácil y ha contado que a veces "le pesa" el apellido: "Prefiero no saber que dicen sobre mi madre o mi tía porque tengo mucho carácter".

También ha contado que no le gusta que la traten como una "niña de mamá": "Me molesta que me vean como que no estudio y que vivo del cuento". Pero no son las únicas críticas que Alejandra recibe: "Me duelen los comentarios sobre mi delgadez. Estar delgada no significa estar enferma". A pesar de todo, ha dejado muy claro su futuro: "Estoy estudiando y no pienso abandonar la carrera de Derecho".