El enfado de Teresa Campos: “Hay muchas parejas que se separan y no se monta este circo”

Edmundo Arrocet ha vuelto a España. Ha estado en Londres desde que se supiera que ya no mantiene una relación con Teresa Campos y la presentadora se ha enfadado ante las preguntas sobre él: “No me interesa ¿Podéis cambiar de conversación?”

Sin embargo, el tema de las preguntas no cambiaba y la presentadora acababa por enfadarse: “No es que no sepa nada no voy a contestar nada porque llevamos ya mucho tiempo y hay muchas parejas que se separan y no se monta este circo”.