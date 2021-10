Alonso Caparrós habla en directo con ‘M’, la chica de Mediaset que tendría una relación con Antonio David: “Está muy afectada”

Alonso Caparrós se ponía en contacto en directo, mandándole varios mensajes de texto, c on ‘M’, la chica de Mediaset que tendría algo con Antonio David Flores . El colaborador abandonaba, incluso, el plató para hablar con la protagonista y Carlota Corredera se interesaba por lo que se decían.

“Estoy fastidiado porque ‘M’ es mi amiga, nos conocemos desde hace mucho tiempo… y ahora me toma como el atacante… y me fastidia, me fastidia”, comenzaba diciendo Caparrós mientras continuaba escribiendo por el móvil y haciendo referencia a lo que desveló ayer en ‘Sálvame’.