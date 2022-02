Amador Mohedano desvela el motivo del conflicto con Rocío Carrasco: "Eso nos mató"

Amador Mohedano siembra la duda sobre la albacea en la herencia de Rocío Jurado: “Yo creo que la albacea se llevaría algún dinerito bajo cuerda por algún lado"

Amador Mohedano respondió a las preguntas de Tino Torrubiano y despejó las grandes incógnitas de su conflicto con Rocío Carrasco en unos audios inéditos que nos muestra en 'Sálvame'. Nos habla del problema con la herencia de Rocío Jurado, culpa a la albacea y asegura que no sabía lo que le sucedía a su sobrina con Antonio David Flores.

Los problemas con la herencia de Rocío Jurado: culpa a la albacea

En primer lugar, hablaron de la herencia de Rocío Jurado. Amador estaba “muy sorprendido” porque no esperaba que le dejara ni la fincha ni una nave industrial. En el pasado le quiso regalar un chalet en Algete, pero él le dijo que no hacía faltaba porque ganaba un buen dinero: “Cuando hace el testamento y dice lo que dice, lo ha dicho”.

El hermano de la más grande parece culpar a la albacea diciendo: “Quería barrer nada más que para Rocío Carrasco”. Es más, dice haber acudido a Hacienda junto a su cuñado, José Antonio, y el inspector les habría dicho: “Esto es un engaño lo que están haciendo con ustedes”.

Así que Amador y José Antonio quedaron para charlar con Rocío en un hotel y ya se mostraba sorprendido cuando ella llegó acompañada de su abogada: “Le tratamos de explicar y ella se levantó y nos dijo ‘buscaos la vida. Nos mató”.

Tenían seis meses para ponerse de acuerdo en el tema de la herencia y, a falta de un día, Amador dice haber recibido la llamada de la albacea con un ultimátum: “Si no os ponéis de acuerdo mañana voy y lo doy todo en Haciendo”. Por eso, llega a una conclusión: “Yo creo que la albacea se llevaría algún dinerito bajo cuerda por algún lado. ¿Qué me demuestran que es mentira? Digo me meto la lengüita en el c***, pero no me lo van a demostrar”.

Amador Mohedano dice desconocer la situación de Rocío Carrasco y Antonio David Flores

Pero Amador también hablaba de Antonio David Flores. Recordaba su guerra cuando se separó de Rocío, es más, estipulaba por contrato que no podía coincidir en un plató con él. Sin embargo, están sorprendidos con lo que ha contado Rocío en su documental: “Al no estar informados es como el que no ve. Me he enterado más que nada por lo que ha dicho en la serie”.

Y es que a lo largo de este tiempo se le ha hecho difícil entenderlo cuando escuchaba a sus sobrinos “hablando maravillas de su padre” y contando que su madre no atendía sus llamadas de teléfono. “¿Manipulación? ¿Qué le va a decir? ¡Pues no me lo creo!”, insistía Amador, que negaba cuando le preguntaban si él se siente manipulado: “¡Qué va, hombre!”

¿Qué sabía Amador Mohedano de lo ocurrido con Rocío Carrasco y su hija?

Y hay más. Amador era conocedor del episodio vivido entre su sobrina, Rocío Carrasco, y su hija. Le dijo que estaba “mal” porque había tenido una “pelea” con la niña, pero le pidió que guardara silencio y le dijo que ya le contaría en persona, aunque ese momento nunca se produjo.

Luego salió la información y habló con su sobrina, Rocío Flores: “Ella me dijo que estaba harta de aguantar durante meses que ella no pintaba nada, ahí lo que importaba era para Fidel, estaba harta y cansada porque ella miraba por ella y por su hermano y ese arrebato muy mal por parte de ella”.

