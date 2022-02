Los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' analizan la situación de la familia de Rocío Carrasco y se centran en la figura de Rocío Flores, quien no se ha pronunciado desde el último programa. Marisa Martín-Blázquez toma la palabra y cuenta los detalles del estado de la joven.

La periodista comenta sobre su compañera en 'El programa de Ana Rosa': "Rocío es una niña, sigo insistiendo en lo de niña por diferenciarla de su madre, que ahora misma está sumida en un dolor y una tristeza que no sé si ahora mismo sabe gestionar ". " Necesita ayuda de la gente que le quiere y también de profesionales ", detalla la colaboradora.

Cristina Tárrega, tras escuchar a su compañera, aporta su opinión: "Esta niña convive con el dolor desde hace muchos años, no digo que no conviva también la madre, pero esta niña esta acostumbrada desde hace mucho tiempo y no es bueno".