Primera aparición de José Antonio Rodríguez tras su enfrentamiento con Rocío Carrasco: “Cuando se toma una decisión, hay que seguir hasta el final”

José Antonio Rodríguez y Rocío Carrasco protagonizaron una acalorada discusión en directo en ‘Montealto’ que evidenció su conflicto. Las declaraciones del marido de Rocío Carrasco generaron la polémica pero, en su primera aparición tras el conflicto, se reiteraba: “Estamos bien, el mensaje es el que he tenido todo el tiempo”.

“No voy a decir nada, no es momento de hablar”, decía José Antonio y es que deja car que no está en su mano: “Cuando llegue el momento hablaré y es lo único que os puedo decir, no depende de mí”.