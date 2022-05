Ana María Aldón, desbordada con su colección para la 'Sálvame Fashion Week': "Me ha venido dos veces el periodo en un mes"

Ana María cuenta todos los detalles de cómo se están portando los colaboradores: "Van a ir todos como yo quiero, la mejor es Chelo, me lo ha puesto superfacil". Y relata su agobio: "Me ha venido dos veces el periodo en un mes, eso no es normal. Ayer dormí cuatro horas, esta noche de 12 a 6 de la mañana. Ocho días sin dormir no hay cuerpo que lo resista. Yo tenia una casa, un marido, un hijo... Cuando llegue el momento que termine la colección espero que me reconozcan".