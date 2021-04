Ana Obregón rompe su silencio y defiende a Alessandro Lecquio: "Jamás me ha maltratado"

Desde que Rocío Carrasco dijera la ya mítica frase de "Perro no come perro" refiriéndose a Alessandro Lecquio, son muchos los comentarios que se han hecho acerca de la acusación que a día de hoy sigue manteniendo Antonia Dell'Atte sobre su expareja.

"He sido la primera en España en denunciar los malos tratos, en 1991. Hay una verdad y yo siempre he dicho la verdad", dijo Dell'Atte. Por su parte, Alessandro Lecquio ha señalado que "esta historia ya se trató hace 20 años" .

Ana Obregón se pronuncia para defender a Lecquio

Ahora ha sido Ana Obregón quien a través de una publicación de Instagram ha mostrado su posición. "Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación", decía subiendo a la red social una foto con Lecquio y su hijo Aless.

Para Ana era vital aclarar muchas de las cosas que se habían dicho estos días en los medios de comunicación. " Alessandro JAMÁS me ha maltratado . Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la POLICIA CIENTÍFICA que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora LA HA FALSIFICADO ", ha escrito.

Además, mostraba su cansancio ante este suceso: "Vamos a tomarnos el maltrato en serio porque es lo más grave que ocurre en esta sociedad. Jamás he llevado guardaespaldas para protegerme de él porque él es mi mayor apoyo. Toda mi familia le adora. Son 30 años con la misma historia, 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite. Se sube al circo otra vez añadiendo más dolor al dolor".