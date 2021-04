Rocío Carrasco responde en su entrevista a las duras críticas de Alessandro Lequio: "Perro no come perro"

"Lequio no ha entendido nada de lo que he contado"

En su entrevista, donde ha hablado largo y tendido sobre su hija, Rocío Flores, y el supuesto “fracaso de la maternidad” de la que hablaba Alessandro Lequio, Rocío ha respondido: “Creo que Lequio no ha entendido nada de lo que he contado. Debe ser que él es bastante parecido al ser (Antonio David) y, claro, perro no come perro", ha sentenciado.