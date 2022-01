Anabel Pantoja, a Marta Riesco: "No voy a consentir ninguna amenaza"

Marta Riesco no ha acudido a su puesto de trabajo en 'El programa de Ana Rosa', se ha quedado en casa alegando sentirse indispuesta pero ¿Por qué? Son varias la teorías y una de ellas apunta a algo que contó Anabel Pantoja en 'Sálvame'. La colaboradora recreó una escena subida de tono que sucedió en Cantora entre dos mujeres y, aunque Anabel no dio el nombre de la periodista explícitamente, sí se mencionó y, 24 horas después, Anabel Pantoja ha mandado un mensaje muy claro.

"No voy a consentir ninguna amenaza ni que me estén acosando al teléfono", decía la colaboradora de 'Sálvame' y añadía levantándose de su sitio: "Voy a decir algo al aire, yo cuento lo que sucede en MI CASA, porque la considero mi casa, si no hubiera sido MI CASA no tengo derecho a contarlo, pero como es MI CASA y era MI SOFÁ, cuento lo que sucede".