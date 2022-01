La más reciente, sin duda las declaraciones de Julián Muñoz sobre su historia con Isabel Pantoja en 'No es la hora de la venganza. Es la hora de la verdad'. El exalcalde de Marbella habló de una "obsesión" con la tonadillera que le habría llevado a darlo y dejarlo todo por ella. No fue lo único que contó, ya que llegó a dar detalles muy íntimos .

"He visto algunos titulares que me parecen innecesarios. Creo que si este señor no hubiera estado con Isabel Pantoja no se le hubiera hecho un documental, hubiera sido un alcalde corrupto (...) Isabel Pantoja, dentro de lo que cabe, a pesar de todo, sigue dándole de comer. Creo que su intención ha sido dejar mal a Isabel Pantoja y, por supuesto, por dinero", ha sentenciado Anabel.