Anabel Pantoja se va de plató indignada con sus compañeros por echar "gasolina" a su conflicto con Belén Esteban

María Patiño y Gema López han hablado con las afectadas y por sus palabras podemos intuir que se trata de algo relacionado con una línea de joyas. Anabel ya reconoció que había metido la pata pero no quería entrar en polémicas y acusaba a sus compañeros de querer echar “gasolina” en el conflicto, así que se marchaba de plató: “Estáis muy equivocados y vais a seguir malmetiendo”.

Sin embargo, la cosa iba a más y la otra afectada intervenía en directo en ‘Sálvame’ telefónicamente: “Tampoco es el fin del mundo, esto se está yendo a su madre”. Sí, está enfadada por algo que ha hecho Anabel y que no quiere desvelar, aunque no por ella: “No lo voy a contar porque quiero a Anabel y si lo cuento no quedaría bien”.