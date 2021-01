El origen del altibajo de Anabel Pantoja y Belén Esteban: el primer conflicto que las enfrentó en directo

El primer conflicto fue en directo

Belén Estaban y Anabel Pantoja han confesado que les pasa algo. Las colaboradoras de ‘Sálvame’ son muy amigas, de hecho Belén era la única compañera invitada a la boda de Anabel… pero algo ha pasado. Ellas no han querido dar detalles, pero Jorge Javier Vázquez ha caído en la cuenta de que tiene algo que ver con un proyecto profesional de Belén.

El primer conflicto en directo entre Belén Esteban y Anabel Pantoja

Sin embargo, los problemas en su amistad aparecieron hace ya tiempo y es que Belén llegó a abandonar el plató ante un comentario de su amiga. Todo pasó con Anabel en Canarias, de donde no podía salir debido a su fractura de peroné.

La colaboradora se mostraba mal anímicamente y se negaba a entrar en la guerra que enfrenta a su tía, Isabel Pantoja, con su primo, Kiko Rivera, y lo argumentaba así: “Si me echan me daría pena, cuando se habla de la hija de Belén Esteban no se habla, entiendo que mi familia sea actualidad pero he decidido entrar en una guerra”.

Esta alusión molestó sobremanera a Belén, que no entendía que viniera de su amiga dado que su hija no quiere ser ni mencionada en los medios: “Me duele que la nombre ella, no la voy a decir nada, no quiero saber nada, porque no me lo merezco y ella lo sabe, yo la quiero mucho y me he llevado un disgusto”.

Belén Esteban le bajó "los humos" a Anabel Pantoja

Y no fue el único, Belén veía cada vez más alterada a su amiga Anabel, así que decidió pararle los pies también en directo. Anabel se quejaba de lo mismo, no quería hablar, decía no tener constancia de nada y su amiga se hartaba: "Yo te quiero mucho pero ya está bien. No eres más ni menos que nadie, que te has roto el pie, no te has roto las dos caderas ¡Joder! ¡Ya estoy harta, tío!"

Anabel se quedaba sin palabras, no esperaba esta reacción de su amiga a pesar de que Belén ya llevaba varios días advirtiéndole: “Baja los humos ¿Por qué te preguntamos? ¿Por el Brexit?”