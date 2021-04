Anabel Pantoja llevaba toda la tarde pidiendo la palabra. Quería opinar sobre Julia Janeiro, pero no le llegaba el turno... así que cuando lo ha conseguido, estaba dispuesta a no dejarlo pasar. Sin embargo, aunque se le escuchaba, no se le veía en pantalla y se ha enfadado tanto que la sintonía de Calimero ha inundado el plató de 'Sálvame'.