Belén anunciaba que tenía que decir "algo urgente". Se trataba de una aclaración sobre la relación que mantienen Andrea Janeiro , su hija, y Julia. " Es mentira que las hermanas no tengan relación . Ya vale de publicar cosas que no son. Lo que los mayores no hemos conseguido porque los problemas que tengamos los mayores, tanto Jesulín, como María José como yo son nuestros problemas... Pero desde luego mi hija tiene dos hermanos ", expresaba.

"Yo puedo hablar de cosas que han pasado entre mayores. Pero lo que tengo claro es que Julia Janeiro Campanario, y el niño que es pequeño, es hermana. Delante de mí, yo respeto todas las opiniones, pero no me gustaría escuchar cosas que no son y que pudieran hacer daño a la niña. Porque a día de hoy no ha vendido una exclusiva. El día que lo haga, ella sabrá qué hace con su vida pero yo lo único que he visto es que ayer cumplió 18 años y la prensa iba tras ella", argumentaba.