La supuesta vecina traidora de Anabel Pantoja brota contra 'Sálvame' en directo: "¡Esto es mentira!"

"¿¡De verdad ustedes son periodistas!? Busquen quién es ¡Voy a llamar a la policía! ¡Estáis intimidando a mis hijos! ¿Pero esto qué es? ¿Es cachondeo?", decía la mujer negando ser la vecina traidora. Sin embargo, Miguel le aseguraba que existe una grabación que demuestra todo lo que ha dicho: "Es mentira, no dije nada, no fui yo, fui yo pero no fui yo".

La reacción de Anabel Pantoja

La mujer se contradecía mientras Anabel no daba crédito a lo que veía y tomaba la palabra desde el plató de 'Sálvame'. "Yo no vivo ahí, vivo en otra parte, no me gustan estas situaciones", comenzaba a decir Anabel, que no entiende si ella no ha dicho nada, cómo sabe Kiko Hernández toda la información que tiene: "Lo acabamos de comprobar, no tengo más que decir. Kiko Hernández no miente".