Anabel Pantoja ha explotado este miércoles en ‘Sálvame’. Los colaboradores estaban tratando el tema de la entrevista que ha concedido Bernardo Pantoja dando datos que no conoce ni su propia hija y Anabel no ha aguantado más. No podía soportar más estar en el plató y ha cogido su abrigo y su maleta para irse. “Me marcho para siempre porque no se me valora en este programa nada”.