Anabel Pantoja, “con ansiedad” tras la entrevista de Kiko Rivera: “Fue demoledora, quiero que él esté bien, pero que piense en su madre”

Parece que esto supone el fin de la relación de madre e hijo y Anabel Pantoja prefiere dar un paso atrás. De hecho, la colaboradora se ha planteado dejar ‘Sálvame’: “Pensé si seguir o no porque creo que no puedo aportar nada. La situación me puede”. Y es que para Anabel su primo ha sido como su hermano, pero también tiene mucho que agradecer a su tía y no puede entender cómo han llegado a este punto.