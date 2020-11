Mila Ximénez carga contra Isa Pantoja: "¡Qué mentirosa! Tú has hecho lo mismo que tu hermano o peor"

Isa ha podido ver todo lo sucedido desde ‘La Casa Fuerte’, pero se niega a posicionarse porque no quiere hacerle eso a su madre y, desde el plató de ‘Sálvame’, Mila Ximénez se quedaba sin palabras: “¡Qué mentirosa eres! ¡Cómo te auto proteges!”

Es más, le recuerda que hace años le concedió una entrevista en los mismos términos contra su madre: “Entonces, yo era la enemiga de tu madre y tú me contaste unas cosas desgarradoras, la llamaste mala madre, hablaste del poder de tu tío Agustín…”

También le recordaba que la acusó de no haberla cuidado, que siempre han resuelto sus cuitas “en público” y que siempre que ha habido un conflicto en Cantora ella lo ha abordado mediáticamente: “Ahora Kiko no se puede quedar solo, has hecho lo mismo o peor que tu hermano”.