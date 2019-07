Anabel Pantoja se mete en nuestra piscina de bolas con su look piscinero

Se acerca el cumpleaños de Anabel Pantoja y la colaboradora va a celebrarlo en una fiesta en la piscina por todo lo alto. El estilista Manuel Zamorano ha aprovechado para crearle un look de lo más veraniego con blusa, shorts, un maxi bolso y unas sandalias. Además, la colaboradora lleva un maquillaje waterproof para estar perfecta cuando salga del agua: "¿Quién ha dicho que a la piscina no puedes ir con un look glamouroso?", ha comentado el estilista. Aprovechando su look el equipo de 'Sálvame' ha decidido que Anabel pase toda la tarde en una piscina de bolas, cosa que a nuestra colaboradora le ha encantado.