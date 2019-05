Anabel Pantoja se va con su novio a la feria de Sevilla y la lía: se salta la dieta y se agobia con los fans

Anabel confesó a Cristina Soria que no quería ir a su querida Feria de Sevilla porque la última vez se agobió mucho con los fans, que no paraban de pedirle fotos, darle abrazos y besos. Pero ha ido y lo ha hecho con su chico y con su amiga, Amor Romeira. Cristina ha paseado con ella del brazo y ha visto en primera persona cómo es una tarde en la Feria. Agobios al margen, Anabel ha disfrutado de una buena comida en la que no ha dudado en saltarse la dieta y todo ha tenido su consecuencia: ¡Ha engordado 1,3 kg!