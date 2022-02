Anabel Pantoja está harta de que se cuestione su lealtad

"No voy a soportar falsos testimonios", decía Anabel Pantoja

Aunque Anabel Pantoja dice no estar enfadada, la colaboradora de 'Sálvame' se ha mostrado indignada tanto con los testimonios que cuestionan su actitud tras la separación de Omar Sánchez como con los que hablan de supuestas deslealtades: "No voy a dar la cara para que se me adjudique nada".

"No voy a pasar límites de cosas y testimonios que son falsos", dejaba claro Anabel Pantoja, que no quiere que se hable de ella como si fuera "la Puerta de Alcalá": "Como sé por dónde van los tiros, me voy a adelantar porque no voy a soportar los falsos testimonios".

Vamos a calmarnos un poquito, porque estamos deseando rejuntarnos y yo no me quiero rejuntar con nadie

"No voy a dar la cara para que se me adjudiquen ni uno ni diez, que estaría en mi derecho, sí, pero no", dejaba claro una Anabel cada vez más enfadada: "¿Veis normal que ahora salgan todas las personas a hablar?"

Y, hablando de casos en particular, desmentía a Gianmarco y pedía que no se señalara a personas anónimas, como la chica con la que han visto a Omar caminando hacia su casa: es su vecina y una de sus mejores amigas: "Vamos a calmarnos un poquito, porque estamos deseando rejuntarnos y yo no me quiero rejuntar con nadie".

La advertencia de Anabel Pantoja

"Mi separación no es un circo para mí", dejaba claro Anabel y no está dispuesta a que esto cambie: "Si se convierte en un circo, me cojo el petate y me voy a Canarias o donde me tenga que ir".