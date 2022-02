Anabel Pantoja, ante la exclusiva de Omar Sánchez: "Quiero que dé su versión, pero la que está aquí cuatro horas soy yo"

Omar Sánchez ha concedido una exclusiva en la que dará su versión de la separación de Anabel Pantoja. La influencer reconoce su derecho a hablar, la leerá, pero también que ya no hablan a diario y la comunicación no es tan fluida como para que él le haya contado lo que va a decir. Finalmente, Anabel se emocionaba y se marchaba del plató, anticipando las consecuencias de la entrevista de su todavía marido.

Eso sí, dejaba claro que está de acuerdo en que Omar “dé su versión”, es más, está deseando que lo haga: “Pero al final la que está aquí cuatro horas soy yo”. Y es que hay cosas que le duelen, como la polémica sobre si el hecho de tener hijos o no afectaría a su pareja: “El vídeo que me acabo de comer de los hijos me hace daño por los motivos que me dé la gana”.