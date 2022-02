¿Qué pasó en Cantora que empezó a romper la relación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez? "Hay imágenes"

Omar Sánchez rompe su silencio en una exclusiva en la que narra que, cuando Anabel Pantoja regresó de Cantora, "era otra persona"

Anabel Pantoja cuenta que Omar Sánchez no estuvo a la altura pero él cree que sí: "No me podía creer lo que estaba pasando, ella dice que no estuve a la altura, yo creo que sí, hice lo que tenía que hacer, a partir de ese momento me hundí"

María Patiño sabe qué ocurrió: "No la voy a traicionar porque no me da la gana"

Tras su boda el 1 de octubre, Anabel Pantoja y Omar Sánchez no se fueron de luna de miel sino que ella cogió un avión para pasar el duelo de su abuela en Cantora junto a su familia. Sin embargo, ocurrió algo que, a juicio de lo que ambos han dicho, empezó a romper su relación. ¿De qué se trata? Repasamos los datos que ellos han dado y María Patiño advierte: "Hay imágenes".

Anabel Pantoja confirmó la noticia de su ruptura con Omar Sánchez y lo hizo hablando de un "desgaste" de la pareja que empezó incluso antes de que se dieran el 'sí, quiero' en su soñada boda en Canarias.

Sin embargo, también nos dijo que ocurrió algo que le "marcó" a nivel personal, algo de lo que no quiere hablar. Ahora, Omar habla en exclusiva para una revista y se muestra igualmente enigmático hablándonos de algo le : "En Cantora ocurrió algo que hizo replantearme el futuro de la relación".

La reacción de Anabel Pantoja

24 horas antes de la publicación de la entrevista, 'Sálvame' adelantaba este titular y Anabel Pantoja reaccionaba en 'Sálvame' con evidente enfado:

Las declaraciones de Omar Sánchez

“No hemos sabido gestionar lo que ha pasado”, hemos podido leer a Omar en su exclusiva. Anabel se fue a Cantora después de su boda para pasar el duelo por su abuela con su tía, pero cuando regresó era “otra persona”. No contará lo que pasó, pero sí que recibió una llamada y ambos se pusieron "a llorar".

Se rompió un poco todo

"No me podía creer lo que estaba pasando, ella dice que no estuve a la altura, yo creo que sí, hice lo que tenía que hacer, a partir de ese momento me hundí", narra Omar, que cree que en ese momento "se rompió un poco todo".

Omar decidió no ir a ver a su novia a Sevilla: "Me asusté, estaba enfadado y no fui un hombre, fue un gran error, pero lo pasé muy mal y ella también" cuenta. Es más, entonces ya supo que esto iba a influirles como pareja: "Así pasó".

María Patiño: "Hay imágenes"

María Patiño apuntaba que sabe lo que pasó por parte de Anabel Pantoja pero no lo contará: “No la voy a traicionar porque no me da la gana, aparte porque considero que le pertenece a ella”.

Sin embargo, también apuntaba que a medida que van “rascando” y conociéndose informaciones, es “inevitable” construir la historia. Además, advertía a su compañera: “Hay unas imágenes de lo que ocurrió ese día”.

Kiko Hernández, muy crítico con Omar Sánchez

Kiko Hernández se mostraba muy duro con Omar Sánchez, cree que con su exclusiva “ha destrozado” a Anabel Pantoja y le parece “feo” su juego a la hora de hablar de aquello que pasó en Cantora que empezó a romper su relación y de lo que no quiere dar detalles.