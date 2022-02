A pesar de que Anabel Pantoja dijo que no pensaba que Omar Sánchez fuese a romper su silencio tras la ruptura del matrimonio, tan solo unas semanas después del anuncio el canario ha concedido una entrevista exclusiva que muy pronto saldrá en los kioskos .

Al saberlo, la colaboradora de 'Sálvame' se mostró a favor de que diese su versión, pero dejó entrever que no le hacía nada de gracia. " Él está tranquilo en la playa. ¿Quién está aquí lunes y martes? ¿Quién ha contado las cosas dentro en un diario por un mismo precio? Al final la que está aquí cuatro horas soy yo", expresaba muy enfadada.

Ahora Adela González adelantaba en 'Sálvame' algunos de los titulares de Omar Sánchez que saldrán a la luz. "Si hubiera sabido lo que sé ahora, no me habría casado" o "Anabel es otra persona, totalmente diferente de la que me enamoré", son algunos ejemplos.