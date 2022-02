Anabel Pantoja se enfrenta a los colaboradores de 'Sálvame': "¿Puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana?"

Para Alonso Caparrós, lo que está pasando con Anabel Pantoja y su todavía marido, Omar Sánchez, es un “despropósito”. Es más, no entiende que se normalice el hecho de decir que se ha “desenamorado” a tan solo cuatro meses de su boda: “Esta manera de hacer las cosas no hay Dios que lo entienda”.

“¡No vengo aquí a que me juzguéis!”, gritaba una Anabel harta de las críticas, que recordaba que ya explicó que los problemas con su expareja empezaron mucho antes de la boda: “Yo ya di la respuesta”. Sin embargo, Caparrós insistía: “Cuatro meses no me parece tiempo de lucha de preocuparse para intentar recuperar eso, casarte fue una mala decisión”.