A Anabel se le acumulan los problemas: su separación, la salud de su padre y posibles traiciones en el mundo influencer

Anabel Pantoja asegura que está "dañada por un montón de cosas"

Para ella lo más importante es el estado de salud de su padre

También le afectan su separación, problemas con personas de su entorno y el no sentirse a gusto en su nueva casa

Anabel Pantoja no está pasando por su mejor momento. A su separación se suman el preocupante estado de salud de su padre y varios problemas más. La colaboradora ha asegurado que está "dañada por un montón de cosas".

Dejando a un lado la salud de su padre, que para ella "es lo más importante", Anabel ha comenzado a enumerar todos los motivos por los que está tan sensible: "Mi separación, problemas personales que no tengo que contar, problemas con personas de mi alrededor...".

Jorge Javier ha intervenido para preguntar si se trataba de traiciones o decepciones. "Puede ser", decía Anabel sin entrar en más detalles. De eso ya se encargaba Jorge: "De compañeros influencers".

La colaboradora continuaba con su lista: "Trabajo", y recapitulaba: "Me separo, pasa lo de mi padre, no estoy al cien por cien, tengo la cabeza perdida y obviamente en un trabajo tienes que estar al cien por cien. No solo en 'Sálvame', también en el resto de trabajos que yo tengo".

Jorge retomaba entonces el tema de su otro mundo, el mundo influencer. "Yo creo que profesionalmente levantas muchas envidias y yo creo que se van a aprovechar ahora para intentar rebajar tu estatus en ese mundo".

Entonces Anabel aprovechaba para mandar un mensaje claro: "No tengo certeza de que sea así, pero he bajado la guardia en estos días y no la pienso bajar. Cuando mi padre esté estable, vuelvo a la carga, en todos los sentidos, en todos los trabajos".

Anabel se desahoga con Lydia Lozano

Durante una de las publicidades, Anabel aprovechó para desahogarse con Lydia Lozano. "Yo no he vivido la separación hasta ahora mismo", le decía. "Son muchas cosas mezcladas, no me encuentro bien en la casa en la que estoy, quiero irme ya de ahí... Todo".

Parece ser que a todos los problemas ya mencionados anteriormente también se añade el que la colaboradora no se encuentra a gusto en su nuevo hogar.