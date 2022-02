Omar se muestra tranquilo, dispuesto a seguir con su vida: “Todo está bien, están totalmente equivocados, yo cuento mi verdad y cómo me siento”. Se declara “tranquilo” y centrado en su trabajo y en sus cosas: “Hay que seguir adelante, es lo que hay”.

Anabel niega tener un nuevo amor porque no está para relaciones y él está en el mismo punto: “Yo tampoco”. Es más, le mandaba un beso cariñoso y le decía: “Siempre me va a tener. Ella sabe que estoy aquí para lo que sea. Un besito y nos vemos pronto”.

Es más, Carmen Borrego decía tener una información, que Anabel valora haberse “precipitado” en su decisión de separarse, pero ella lo desmentía una vez más: “Para nada. Me he emocionado porque pasan las semanas, ves cosas, he visto detalles que solo lo sabemos nosotros y ya está”.