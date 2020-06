Antonio David confiesa que Rocío Carrasco pudo decirle a su hija en privado que estaba bien durante 'SV' y no quiso

“Le dije a mi hija que no se preocupara, que yo no iba a hablar de su madre y lo voy a seguir manteniendo, pero os digo una cosa: es muy difícil. Es difícil cuando intentan tapar una realidad, intentan defender lo indefendible, estar en la otra parte y estar callado es muy difícil ”, comenzaba diciendo Antonio David visiblemente afectado.

“Ahora lo fácil es que yo sea el responsable de todo . Pero lo mismo, todas aquellas que son amigas y que hablan en boca de su madre, igual tendrían que hacerle una pregunta. Que les pregunten a esas amigas si es Fidel Albiac la persona que influye a Rocío Carrasco ”, decía con mucha intención Antonio David y defendiéndose así de las acusaciones de que es él el culpable de que su hija no se hable con su madre.

“¿Crees que Rocío y su madre se acabaran arreglando?”, le preguntaba Jorge Javier. “Después de todo lo que ha hecho mi hija antes y durante el concurso, y si su madre no levante el teléfono para hablar con su hija me parece algo terrible . De todas formas, sé que en cuanto acabe el concurso Rocío va a llamar a su madre”, aseveraba.

Después de que Jorge Javier asegurase que él en ningún momento esperó una llamada de Rocío Carrasco, Antonio David hacía una confesión: “Cuando Rocío conoce lo del coronavirus y quiere conocer cómo está su madre, hay una persona que me da su palabra de que le va a facilitar un teléfono de Honduras para que, en privado, Rocío Carrasco, comunique que en su casa está todo bien… y no se ha puesto en contacto. No estamos hablando de públicamente, estamos hablando de algo privado y a través de u intermediario”.