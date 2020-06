Terelu Campos, sobre la inexistente relación de su amiga Rocío Carrasco con su hija: "No comparto todas las decisiones de Rocío"

En más de una ocasión, la superviviente ha propuesto una tregua familiar pensando también en su hermano. Lo ha hecho siempre sin poder contener las lágrimas. Al revivir las imágenes, Terelu aseguraba que le daba pena: "Yo lo paso mal cuando veo a la niña así. Yo no me meto. No quiero nada malo para esa niña ni para esa madre. Nunca he tenido nada malo contra esa niña y el que me conozca tan solo un poco sabe que lo que digo es verdad", declaraba.