Antonio David Flores: "Soy el responsable absoluto del sufrimiento de mi mujer"

En el plató de ‘Sálvame’, Antonio David Flores muestra su reacción. Para él, es una entrevista “sincera” desde el punto de vista de una mujer que lo ha pasado mal: “Me parece respetable y me gusta mucho la sinceridad y la claridad con que cuenta las cosas”, ha explicado el colaborador.

Pero ¿Qué parte de responsabilidad tiene en ese sufrimiento? “Creo que soy el responsable absoluto, si no hubiera ocurrido nada de esto no hablaríamos de este tema quince días”, respondía él ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez. Entiende que es el responsable porque se habla de él y ella termina salpicada “colateralmente”, por lo que sufre y lo pasa mal por lo que están viviendo.

El colaborador, ante las preguntas de Kiko Hernández, nos ha explicado que no hizo caso cuando Olga le pidió no hablar de este tema en directo, él creyó que no debía defraudar a nadie en su programa y ahora esto le está pasando factura. Pero, a partir de ahora, su objetivo es “parar” la historia porque cree que ha llegado el momento de “hacer caso” a lo que le dicen en casa.