Olga Moreno rompe su silencio tras los rumores de infidelidad: "He llorado mucho y lo he pasado muy mal"

Unas fotografías de ella durante los últimos días mucho más delgada hicieron saltar las alarmas de que algo no iba bien. Ahora, y tras más de veinte años de relación con el colaborador de 'Sálvame', Olga medita qué hacer con su vida tras las últimas informaciones sobre su marido . Ahora, ella ha querido romper su silencio y cuenta cómo se encuentra en mitad de todo lo que está sucediendo: "He llorado mucho y lo he pasado muy mal" , asegura.

La mujer de Antonio David cuenta en qué punto está su matrimonio

Rocío se ha pronunciado sobre los rumores de crisis que afectan al matrimonio formado por su padre y Olga Moreno : "¡Basta ya! Basta ya de hacer daño de forma gratuita. Basta ya de intentar destruir a una familia y a una pareja que lleva veinte años luchando, mano a mano, con situaciones mucho más duras y difíciles, pero con un mismo objetivo: sus hijos. Si todo esto fuera verdad, ¿no habría salido en su momento? ¡Que no me cuenten películas! Que todo el mundo sabe cómo funciona esto… ¡Que yo tenga que estar viendo a Olga destrozada y a mi padre que viene con el alma partida… ¡No estoy dispuesta a que mi familia se rompa!".

Rocío Flores: "¡Basta ya!"

Sobre si ve a Olga y a su padre distanciados, Rocío dijo: "Ellos son un matrimonio y nadie tiene derecho a meterse en medio. Pero que mi familia está a punto de destruirse, por ahí no paso. Porque tengo una hermana de ocho añitos y no quiero que mi hermana se críe en una familia desestructurada como me he criado yo."