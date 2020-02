Antonio David, muy sorprendido tras las declaraciones de Rocío Carrasco: "Intenta que no se hable de ella en los medios y lo utiliza para promocionar su espectáculo"

Rocío Carrasco es una de las grandes protagonistas de la semana por la información que Lydia Lozano contó sobre ella y su hija. A pesar de que ese tema ya es agua pasada y se han perdonado, Rocío ha vuelto a ser noticia por la participación de Rocío Flores en 'Supervivientes'. Madre e hija no tienen buena relación y Rocío hizo una broma dejando claro que no vería el concurso.

Antonio David ha reaccionado a sus palabras: "A mí lo que me molesta es que se termine creando una polémica y victimizando la situación de cara a mi hija". Y es que en las primeras imágenes de Rocío Flores de camino a Honduras se la veía llorando y su padre ha explicado cómo se encontraba: "Es cierto que el tema de José María Franco le ha afectado, tuvo momentos difíciles y más el dolor de no creerla".

Respecto a las palabras de su exmujer, Antonio David ha sido muy claro: "Me ha sorprendido que no se habla nunca, se intenta vetar, nunca entra por teléfono, nunca quiere que se hable de ella y que utilice la situación para promocionar el espectáculo. Si estás intentando que no se hable de ti en los medios, utilizar el medio para promocionarlo…".