Antonio Montero desvela lo que Pipi Estrada cuenta sobre Terelu Campos y Alejandra Rubio en publicidad: "Ha sido un poco cobarde"

Carmen Borrego, sobre Pipi Estrada: utilizaba su apartamento como picadero mientras estaba con Terelu Campos

Antonio Montero y Gema López desvelan las palabras de Pipi Estrada durante la publicidad

Pipi Estrada durante la publicidad de 'Sálvame' ha contado lo que no ha dicho delante de las cámaras de Terelu Campos y Alejandra Rubio. Jorge Javier ha parado todo para que salga a la luz la información. Y es que hoy ha estado presente en plató de 'Sálvame' y no ha dudado en hablar de todo su pasado con el clan Campos.

Pipi Estrada habla en publicidad con sus compañeros

El pulpillo ha salido al centro del plató y el presentador ha llamado a Antonio Montero para que se suba al mismo "en calidad de testigo" y es que el paparazzi ha estado presente en lo que ha pasado en publicidad. Jorge Javier asegura que con esto "se abre una nueva pagina en toda esta historia".

"Pipi ha sido un poco cobarde y no ha querido reconocer en público lo que si me ha dicho a mi en publicidad. Estamos para que la verdad resplandezca", ha explicado Antonio Montero: "Hay dos verdaderas, una afecta a Terelu y otra a Alejandra". La información sobre Terelu: "Efectivamente, Terelu le reconoció que cuando estaba con él en el picadero que todavía estaba con su marido". Carmen Borrego ha saltado: "Eres un mentiroso". Jorge Javier ha explicado que "a dirección le ha dicho lo mismo".

Todos los detalles de lo que ha contado sobre Terelu y Alejandra

Pipi Estrada ha explicado esto: "Terelu y su marido han convivido durante dos años y no había relación marital y teníamos encuentros furtivos porque ella no había firmado todavía el divorcio. Te digo que cuatro meses atrás estaba con su marido". Y Carmen Borrego le ha advertido: "Ten cuidado porque luego te toca pagar, luego no llores". "Se ha acabado el miedo", asegura Pipi y añade: "De momento, no me vais a meter ningún gol más".

Antonio Montero ha contado la segunda información sobre Alejandra: "Él me ha contado que hace tres años en una discoteca, se encontró él con Alejandra, ella se quedó mirándole y cuando él la vio se dieron un abrazo muy cariñoso". Pipi ha querido matizar y a contado todos los detalles de lo ocurrido ese día.

Gema López, sobre lo que le ha dicho a ella en publicidad

Gema López, al escucharle, ha contado lo que ha pasado en publicidad: "Ha venido Pipi, hemos hablado de las fechas, me has contado la anécdota que le has contado a Montero. Hemos empezado a hablar del tema del dinero, le digo: 'Pipi, lo que te revienta es la pasta' y me dice él: 'Sí porque ahora lo que me queda es muy poco'.