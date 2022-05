Carmen Borrego, sobre Pipi Estrada: utilizaba su apartamento como picadero mientras estaba con Terelu Campos

El último adiós a José Luis Losa: sus seres queridos se despiden de él en Munera y sus padres agradecen el apoyo

Carmen Borrego ha salido en defensa de su hermana Terelu Campos tras las declaraciones que Pipi Estrada ha dado sobre ella. La hermana de Terelu Campos ha desvelado que el que fuera su cuñado tenía un apartamento que utilizaba como picadero mientras estaba con Terelu.

Carmen Borrego, sobre Pipi Estrada: "Ha sido la peor relación que ha tenido mi hermana"

Pipi Estrada ha vuelto a visitar 'Sálvame' para hablar de su pasada relación con Terelu Campos. Desde el plató Carmen Borrego ha querido responder a Pipi, que se encontraba en la 'Sala Vip'. "Pipi en ningún momento le fue leal a Terelu, no conoce esa palabra", ha comenzado diciendo Borrego. Además, ha añadido: "La relación que tuvieron nunca fue bonita, mi hermana sufrió muchísimo desde el principio". Y ha atacado directamente al ex de su hermana: "No hay nadie más mentiroso en el mundo que tú, eres un fantasma y lo has sido siempre".

Carmen Borrego ha estallado con el que fue su cuñado: "No has parado de hablar, has perdido una demanda, no has pagado y ahora vuelves aquí a hablar, ¡qué poca clase tienes!". Además, se entristece diciendo: "Yo creo que es la peor relación que ha tenido mi hermana", y ha añadido: "Pipi es una persona muy desagradecida y se ha aprovechado económicamente de mi hermana".

La bomba ha llegado cuando la Borrego ha hablado del apartamento que tenía Pipi Estrada mientras estaba con Terelu Campos: "El tenía un apartamento, ¿para qué lo tenía?", ha desvelado Carmen. Jorge Javier, le ha preguntado: "¿Lo tenía de picadero?". Carmen Borrego ha hecho un gesto de desdén y ha asentido mientras decía: "Que lo cuente él".

Pipi Estrada responde a Carmen Borrego desde la 'Sala Vip'

El que fuera novio de Terelu Campos ha afirmado la existencia del apartamento: "Terelu conoció el picadero conmigo, era un lugar clandestino donde teníamos nuestros encuentros furtivos, aún no estábamos separados". Además, ha querido aclarar: "Yo no usé ese picadero con nadie que no fuera Terelu".

Pipi Estrada asegura que le fue leal a Terelu durante su relación: "Es muy fácil etiquetarme como una persona infiel". El presentador, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado directamente si su relación se rompió por una infidelidad, a lo que Pipi ha respondido: "Fue un malentendido con una amiga de la mujer de Julio Iglesias, yo solo quería ser amable, pero también soy muy "tocón" y cercano, con la mala suerte de que me hicieron una foto y salió en todas las revistas".