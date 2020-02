Antonio Montero se confiesa: "El declive de mi profesión me ha hecho daño"

Pasada la tempestad, asegura que nunca quiso hacer daño a su compañera, pero no se siente culpable: "Jamás he tenido la intención de quitarle la silla a Lydia, siento que se ha portado tan mal conmigo como yo con ella"

Por otro lado, cree que este tema ha sido una especie de "bautismo" en 'Sálvame' y recuerda que en el pasado no quiso participar en el programa: "Iba de chulito. Dije como la Pantoja, que no tenían ceros para que yo fuera".

Antonio, que hasta ahora había sido paparazzi, se confiesa. Muchos de sus compañeros creen que le pasa algo y él lo confirma: "El carácter me ha cambiado, estoy de acuerdo. El declive de mi profesión me ha hecho daño". Eso sí, no está dispuesto a que nadie cuestione su profesionalidad y señala: "De lo que han dicho mis compañeros no me duele nada".