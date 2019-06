Antonio Tejado ha hecho las paces con Rafa Mora, pero tiene las cosas claras: “En ‘Sálvame no tengo amigos”

Si bien la amistad entre Antonio Tejado y Rafa Mora pendía de un hilo (Rafa había hablado de Antonio en una llamada del equipo de investigación) la realidad es que la situación ha cambiado y Tejado parece haberle perdonado. El colaborador sigue apoyando a Mora en su disputa con Tony Spina y cree que su discurso no ha cambiado: “Ya vemos que sigue una línea, quizá no usó las formas adecuadas” .

Pero, al margen de esto, Tejado ha apuntado ‘finamente’ contra sus compañeros de plató: “Aquí no soy amigo de nadie y me da pena”. El colaborador considera que sus compañeros no le tienen en cuenta para nada que no tenga que ver con el mundo ‘Sálvame’: “Nadie me ha invitado ni a tomar una cerveza jamás”.