Arantxa de Benito y su hija podrían haber organizado más fiestas: "Está denunciado a la policía"

Sin mascarilla ni distancia de seguridad y con muchas más personas de las permitidas, así fue esta fiesta... pero podría no haber sido la única. Kiko Hernández nos ha transmitido en 'Sálvame' el testimonio de la madre de una amiga de Zaira, que no entiende lo que está pasando.

Su hija estaba invitada a la fiesta, pero no fue porque por whatsapp ya supo que al menos iban a ir 20 de sus amigos e insiste en que no es la primera vez: "No estoy de acuerdo con lo que se está haciendo durante la pandemia en esa casa y siguen haciendo madre e hija".