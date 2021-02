Francisco se ha mostrado muy dolido porque, además, se consideraba amigo del cantante: “Esto no es un plato agradable para nadie y contaré mi verdad cuanto tenga la sentencia, donde estoy convencido que voy a callar muchas bocas . Cinco años de decepciones y quince años de mucho trabajo y de dejarme la piel en la carrera de Bustamante”.

“En realidad, ni sé por qué me denunció David Bustamante ni quiero saberlo y, aunque tengo mis sospechas, no lo voy a hacer público hasta que no tenga la sentencia”, finalizaba Francisco Manjón.