Isa Pantoja lanza un dardo a su prima Anabel: "Paso de mi prima, ahora no me interesa ni me importa tanto como para contestarla"

Habla sobre la guerra familiar entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, pero también lanza algún que otro dardo contra su prima Anabel y es que Isa está convencida de que la colaboradora de 'Sálvame' siente "miedo" por su hermano: "No le hace gracia que defienda a su madre cuando sabe lo que pasa".

Sabe que su prima “sufre” cuando se habla de su familia ero se declara “dolida” porque cuando era ella la que tenía problemas con Isabel Pantoja, no le dio la razón en público en ningún momento.

Isa Pantoja no entiende la última intervención de Irene Rosales en 'Sálvame'

Lo que no parece haberle gustado a Isa es que Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, ‘riñera’ a Anabel en directo en ‘Sálvame’. Entiende que estaría agobiada y que superó su límite, pero a Isa le sorprendió: “Yo no lo haría”.

Pero sin duda, sus últimas palabras son las más sorprendentes: “Paso de mi prima ahora mismo, no me interesa ni me importa tanto como para contestarla”.