Lydia Lozano habla sobre ‘Sálvame’ en ‘Semana’: “Charly me dice, ‘¿Por qué no te levantas y das un golpe en la mesa?”

Y es que arrastra problemas de espalda desde hace años, cuando sufrió un grave accidente de tráfico: “No podré hacer ejercicio en un mes y medio pero pediré el alta cuanto antes, no puedo estar de baja ¡Si he ido a trabajar hasta con una costilla rota!”, decía la colaboradora.

Las palabras de Lydia Lozano sobre 'Sálvame'

Además, Lydia habla de ‘Sálvame’ y nos cuenta que después de tanto tiempo, aún es un programa que no domina: “Charly me dice, ‘¿Por qué no te levantas y das un golpe en la mesa?”.