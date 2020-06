Belén abandona 'la sala de los diplomáticos' enfadada por las palabras de Jorge Javier: "Qué injusto"

"Ha estado cobrando su sueldo íntegro tres meses haciendo dos recetas a la semana y probando una cena"

'La cumbre por la paz' de 'Sálvame parece no estar teniendo mucho éxito. A pesar de que Belén ha reconocido sus errores en plató y cree que debía haberse dirigido al presentador en otro tono, la colaboradora ha estallado tras unas palabras de Jorge Javier Vázquez y ha abandonado 'la sala de los diplomáticos'.

"Mi cabreo fue porque intentó colocarme a mí en una torre de marfil, ese discurso de: 'Yo he sufrido, yo lo e pasado muy mal'. Este 'yoismo' y esta capitalización de dolor ni me la creo ni me la trago, cada uno en su medida lo habrá sufrido. Ella ha estado en su casa sin contacto con nadie, el sufrimiento de Belén se lo han contado, ha estado en casa durante tres meses cobrando su sueldo íntegro, haciendo dos recetas y probando una cena viernes por la noche", ha explicado el presentador.

Belén Esteban que escuchaba a su compañero desde 'la sala de los diplomáticos' se ha levantado de la silla y se ha marchado: "¡Qué injusto!", ha exclamado. Gema López ha recriminado al catalán haber menospreciado el pensamiento de la tertuliana. "No es que no se te vaya de las manos, es que no somos máquinas.No me gusta que se juegue con las falsedades. Belén tiene muchos seguidores y esos discursos son muy peligrosos. Son discursos populistas basados en lo emocional, decir que todo está mal...".

"A nosotros con los discursos populistas se nos sacan los colores rápidamente porque nos pueden decir: 'Si todo está tan mal, tú que todo esta tan mal dona todos los días tu sueldo'. No podemos utilizar esos discursos exentos de ideología basándonos en lo emocional. Tenemos que tener un mínimo de responsabilidad y no incendiar a las masas desde una posición privilegiada".

