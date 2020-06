Belén Esteban mantiene su postura tras el conflicto con Jorge Javier: “Me sentí humillada”

Tras su conflicto con Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban se mantiene en todo. Su conflicto empezó por su crítica de la gestión política de la crisis del coronavirus, el presentador no la compartió, dijo haber estado mensajeándose con unos “chorbos” durante su discurso, a Belén le molestó, después le dijo que él no había vivido la crisis como otras personas y la tensión acabó por estallar.

Sí reconoce que tendría que haberse dirigido al presentador de otra manera cuando le dijo que él no había vivido la situación como otras personas y explica por qué, aunque hizo un amago, ella no abandonó el programa: “Me levanté para irme y me dijo Dios ‘date la vuelta y siéntate’. Hice lo que tenía que hacer, quedarme”.