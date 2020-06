Jorge Javier Vázquez desvela el contenido del mensaje que envío a Belén tras su tenso enfrentamiento: "Te he perdonado"

El presentador cree que el discurso de Belén estaba manchado "de mentiras y falsedades"

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a 'Sálvame' tras su gran enfrentamiento con Belén Esteban en 'Sábado Deluxe'. "No he visto nada. Cuando me fu el sábado sabía que se iba a liar. Sabía que tenía que estar al margen y desconectado porque tengo experiencia en crisis. Vengo virgen, no sé nada. Llevo tres días leyendo periódicos que no tratan de televisión", advertía el presentador. "Estaba realmente muy tranquilo. Yo sabía que había mucha preocupación en la productora porque Belén había dicho que no volvía y había mandado mensajes a productores. Imaginaos si la conozco que les dije: 'No os preocupéis que el martes está aquí'".

Jorge ha contado que envío un mensaje a Belén el lunes y aunque ella ha intentado impedirlo desde otra sala, ha desvelado su contenido: "Yo sé que ella es muy amiga de Pablo Alborán, entonces yo le dije el viernes que me llevara a cenar con él. Sabía que el domingo iba a estar llorando y el lunes le puse algo que decía algo así como: 'Entonces Belén, ¿Lo de la cena de Pablo Alborán nada de nada, no? No te preocupes que yo soy muy bueno y ya te he perdonado'". Ella no le contestó.

El autor de 'La vida iba en serio' cuenta que no está preocupado por que ha tenido muchas otras crisis con Belén y las han superado. "No me arrepiento de haberme ido porque hubiera sido peor haberme quedado. Me pongo igual que mi padre cuando se ponía así, que yo detestaba eso. Belén está por encima de todo, la quiero, la hemos comprado así, yo estoy aquí para lo que quiera".