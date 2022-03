Más tarde, Anabel Pantoja entraba por videollamada en 'Sálvame' para también "defender hasta la muerte" a Raquel Bollo . "Todos los dependientes los he conocido, han estado en sus horas y la persona que tenga derecho a reclamar que lo reclame y lo lleve a juicio pero doy la cara por ella. Yo no voy a tirar a mi amiga nunca (...) Cuando se la ha visto en bazares chinos es por otro familiar. Raquel ha comprado en Italia, en Marruecos... Y la firma del vestido de esta señora es de París", argumentó Anabel.

"Yo llevo aquí desde que he empezado esto y me he callado. Y la he defendido. Lo paso mal porque la defiendo. Los que están hablando son los que están hablando ", le aconsejaba entonces Belén Esteban a su también amiga.

María Patiño saltó. "¿Y los demás lo hemos arrastrado por el fango, Belén?" , le preguntó sacando esa conclusión de sus palabras. Belén no pudo más, teniendo un 'enganchón' con María: "Siempre vais igual, llevo aquí dos días callada. ¿Yo te he atacado a ti? ¿Entonces que estás diciendo del fango?", le reprochaba.

Su compañera no tardó en ir a buscarla, al igual que Jorge Javier. "Belén, te pido disculpas. Me he equivocado porque sí tengo la sensación de que yo siempre alabo que defiendas lo que tú crees que es verdad. Me da la sensación de que nosotros queremos jorobar a Raquel. Yo no me considero una mala persona ni considero que lo sea nadie de aquí", dijo María.