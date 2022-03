Raquel Bollo vuelve a estar en el centro de la polémica. Después de las presuntas deudas que habría dejado al casero de su última casa, ahora sale a la luz que la excolaboradora de 'Sálvame' habría vendido ropa de mala calidad en su tienda. Son varios los testimonios que se han quejado durante estos años a la redacción de 'Sálvame' pero no solo de la calidad de las prendas textiles, sino de algo mucho peor: de su limpieza.

En 'Sálvame Lemon Tea', María Patiño y Terelu Campos han hablado con Idoia, una de las presuntas afectadas. La testigo asegura que compró un vestido por valor de 300 euros que para nada se asemejaba a lo que había visto en la web.

"Olía. Tenía un olor característico y raro. No de una tienda normal. Sucio no estaba pero olía más de un mercado o así", explicaba. "El vestido me llegó enseguida. Me lo mandaron rápido pero no era de la calidad. No tenía ni forro. Abrí la caja y el olor me echó para atrás", reclamaba.

Idoia dice que no se ha llegado a poner el vestido, que "está con etiqueta y todo". Al querer devolverlo, habría esperado y esperado la llamada que la tienda le prometió hacerle. "Llamé explicando a las chicas que no era lo que yo quería y el vestido está lleno de agujeros. Me dijo la chica que 'Cuando venga la Raque ya se lo vamos a decir y te llamamos'. Esperé y no me llamaron".

La desagradable sorpresa que se llevó Idoia con su pedido

Más tarde y estando protegida dentro de un probador, Idoia contó más sobre su experiencia. Tras ver una tarde en 'Sálvame' a Raquel Bollo con el vestido, quiso comprarlo a través de la web. Pero cuando llegó se quedó impactada porque, para empezar, venía en una bolsa de plástico. Una vez lo abrió, la sorpresa siguió siendo para mal.

"Me lo probé y pensé en a ver qué pasaba con los agujeros. Está lleno de ellos como si hubiera estado hecho de ganchillo. Estaba en bragas y sujetador y se veía todo pues no tenia ni forro. Llamé a la tienda y me dijeron que me comprase un lencero. Le dije que el problema no era eso, sino que yo tenía vestidos por mucho menos precio que tenían forro", declaró.

A los días, a Idoia le dijeron que le darían un 'vale'. Pero al vivir ella en Bilbao y estar la tienda en Sevilla, era inviable así que pidió la devolución íntegra. Según Idoia, le dieron largas hasta que se cumplieron más de catorce días para después decirle que el tiempo de devolución ya se había superado.