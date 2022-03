Kiko Jiménez realizaba un reportaje en ‘Sálvame’ tras los rumores de crisis en la pareja de Ortega Cano y Ana María Aldón, y asistía a un evento para preguntar a su exsuegro sobre esta polémica. Todo esto, desató un enorme revuelo en el plató de ‘Ya son las ocho’, donde Gloria Camila negaba los rumores y arremetía contra su ex culpándole de haber pasado por una "anorexia nerviosa".

Kiko Jiménez conectaba este martes en directo en ‘Sálvame lemon tea’ para contestar duramente a las declaraciones de Gloria Ca: “No me siento responsable en absoluto de esos problemas, la verdad es que me ha sorprendido bastante que me acuse directamente a mí y, me imagino, que tendrá que demostrarlo”.

“Nadie se preocupa de pedirle partes médicos, los informes de psicólogos a los que ha acudido… tantos periodistas que se cuelgan las medallas de ser periodistas, aunque de objetivo son poco… esos no se preocupan de tirar de hemeroteca o, ni siquiera de meterse en sus redes sociales donde da consejos de como adelgazar hasta 46 kilos”, comentaba visiblemente enfadado.

El colaborador fue subiendo el tono mientras arremetía contra la que fue su pareja: “Yo solo he hablado de algo que ha comentado la mujer de su padre, que todos hablábamos aquí… que no se olvide que ella está sola para hablar de su hermana, para tildarla de mala madre. Yo vengo aquí a hacer mi trabajo, yo que he participado en los concursos más vistos, sin mencionarla a ella para nada… ¡como para que tú ahora venga a decirme que por qué hablo yo de ti!”.

