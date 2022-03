La 'reprimenda' de Jorge Javier a Belén Esteban: "No se puede desviar el debate"

En 'Sálvame Lemon Tea', una de las presuntas afectadas por la tienda de Raquel Bollo, Idoya, relataba su mala experiencia con la compra de un vestido por valor de 300 euros . "Tenía un olor característico y raro. No de una tienda normal. Sucio no estaba pero olía más de un mercado o así", explicó.

En el plató, Belén Esteban se mostraba molesta con el testimonio. La colaboradora, que es íntima amiga de Raquel Bollo, decía que le parecía mal que se estuviera dando eco a estos testimonios teniendo en cuenta que su amiga se dedica a la venta de ropa. "Me siento mal porque no sé defenderla. Igual digo algo y meto la pata (...) Entiendo que ella está muy involucrada en la venta y me duele. Lo paso mal", argumentó.