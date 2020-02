Los reproches de Alicia Senovilla a Belén Esteban: "La ayudé como a una hermana"

Cuenta que dio “la cara” por Belén cuando la gente “no creía en ella” y añade que también le ayudó en lo personal: “Se desmayó por una subida de azúcar”. Y no se ve correspondida: “Nunca me ha agradecido que sea su madrina televisiva”. Asegura que la ha cuidado y la ha mimado y concluye diciendo: “Todavía estoy esperando a que me dé las gracias”.

La respuesta de Belén Esteban

Sin embargo, la aludida no sabe qué tiene que agradecerle. Niega que fuera la primera en entrevistarle en televisión, se alegra de que pueda ganar dinero hablando de ella y responde: "“Cuando me he perdido, siempre me he encontrado, no te preocupes”.