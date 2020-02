Gustavo González desmiente haberse casado en secreto con María Lapiedra y explica por qué fue al notario: "Hicimos el testamento"

El colaborador le ha dado la enhorabuena al ver que su compañero no soltaba prenda y alegaba no tener ninguna exclusiva que dar. Ante la sorpresa de Gustavo, Kiko ha dado el paso: “Te lo voy a preguntar ¿Tú y María Lapiedra os habéis casado en secreto?” A lo que Gustavo ha respondido tajante: “No, te juro que no nos hemos casado”.